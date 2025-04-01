Врач из Тюмени рассказал про значимость небольших изменений привычек и рациона

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Про значимость небольших изменений привычек и рациона для здорового образа жизни рассказал эпидемиолог тюменской ОБ № 19 Сергей Завьялов. По словам доктора, именно маленькие шаги играют важную роль в улучшении самочувствия.

"Исследования показывают, что даже небольшие изменения в повседневной активности и рационе могут значительно улучшить общее состояние здоровья. Главное — начинать с малого и идти к цели постепенно", - подчеркнул врач.

Он привел примеры простых шагов - добавление в рацион больше овощей и фруктов. Замена поездок на лифте пешим подъемом и питьевой режим.

Поддержать здоровье, по мнению эпидемиолога, помогут баланс между калорийностью пищи и расходом энергии.

"Старайтесь выбирать полезные продукты и избегайте избыточного потребления. Непрерывная физическая активность помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и поддерживать хороший тонус. Даже 30 минут ходьбы каждый день могут сделать чудеса! Хронический стресс негативно влияет на здоровье. Регулярные занятия спортом, медитация или йога помогут снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие". – уточнил Сергей Завьялов.

Также он посоветовал обратить внимание на качественный сон не менее семи-восьми часов в сутки. Это условия является необходимым элементом для восстановления организма, пишет "Тюменская область сегодня".