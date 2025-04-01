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Школьник из Тюменской области представит регион на марафоне “Движения первых” "Знание"

Общество, 21:27 14 апреля 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученик 11 класса школы с. Байкалово Тобольского района Артем Репин станет участником просветительского марафона “Движение первых” “Знание”, который пройдет в Москве 28-30 апреля, сообщает информационный центр правительства региона.

Центральной темой его мероприятий станет 80-летие Победы. В качестве спикеров выступят Герои России, государственные деятели, писатели, поэты, актеры и многие другие. Лекторы напомнят молодым людям об истории Великой Отечественной войны, важности любви к Родине и поделятся профессиональным опытом.

Тема патриотизма особенно близка Артему Репину: уже в четвертом классе юноша решил пойти по стопам отца, который сейчас отстаивает интересы страны на СВО, и стать военным.

"Мой отец всю свою жизнь защищает Родину. И я хочу так. После службы в армии он подписал контракт и вот до сих пор 17 лет служит. В 14 лет я получил паспорт и сразу же записался в специализированную группу добровольной подготовки к военной службе "Спартанец". Сейчас я там заместитель командира взвода при звании старшего сержанта. Готовлюсь поступить в ТВВИКУ, активно занимаюсь физическими нагрузками, чтобы пройти отбор", – сказал школьник.

Подробнее о марафоне “Движения первых” – здесь.

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# марафон , школьники

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