Глава Тюмени, депутаты и волонтеры приняли участие в субботнике в сквере Депутатов

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени навели порядок в сквере Депутатов в рамках Всероссийского субботника, который проходит при поддержке Минстроя России 26 апреля. Эта территория подлежит благоустройству в 2026 года.

В этот день неравнодушные жители объединились во всех городах, населенных пунктах, чтобы не просто навести порядок, но и принять участие в онлайн-голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественного пространства, подчеркнул глава Тюмени Максим Афанасьев.

“Я уже проголосовал за концепции по всем трем объектам – сквер Депутатов, площадь Борцов Революции, аллея Молодоженов. Все получилось легко, система не зависает. В этом году в онлайн-голосовании представлены территории, которые жители зимой выбрали сами. Акцент сделан на перезагрузку уже ранее существующих общественных пространств. Эти территории большие по площади, востребованы. Необходимо новым взглядом посмотреть на их функциональное зонирование, на то, чтобы они больше работали на жителей всех возрастов. Архитекторы постарались, при рассмотрении проектов учитывались мнения активных горожан и сообществ”, – рассказал мэр.

Сквер Депутатов пользуется популярностью среди горожан. При этом оно привлекательно для людей разного возраста, отметил исполняющий обязанности руководителя управы Восточного административного округа Тюмени Иван Хохряков. После голосования сквер станет еще лучше.

“Первый вариант по скверу Депутатов предусматривает максимальное сохранение существующего озеленения. Уберут только больные деревья. Вблизи улицы Олимпийской предлагают устроить большую концертную площадку, сцену, на которой зимой будут заливать каток. Также планируют оборудовать небольшой скейт-парк, турниковую зону. Предлагаются арт-объекты, раскрывающие роль депутатов для населения. По второй концепции – больше спортивных и детских площадок, аттракционы вплоть до колеса обозрения”, – уточнил Иван Хохряков.

В 2026 году преобразят территории в трех административных округах Тюмени.

На аллее Молодоженов, согласно первой концепции, предлагают раскрыть времена совместной жизни – от знакомства до свадьбы и юбилейных дат. Здесь могут появиться интерактивные арт-объекты с QR-кодами. В жаркие летние дни горожане будут отдыхать у фонтана в виде фаты, сбрасываемой с плеч невесты. Вторым вариантом предусмотрен сухой фонтан, большая детская площадка и прогулочная зона.

Площадь Борцов революции. Первая концепция предусматривает устройство фонтана на месте, где раньше была закопана цистерна – отсюда по городу развозилась вода еще в XIX веке. Входную группу выполнят в виде арки. Добавят амфитеатр вблизи набережной. По второму варианту архитекторы предлагают обновить дорожки.

В сквере Депутатов наравне с горожанами активно поработали депутаты.

“Думаю, все, кто родились в Советском Союзе понимает, что нужно приходить на субботники обязательно. Во-первых, прибираем город, в котором мы живем. Во-вторых, мы пришли командой. Это корпоративный дух, хорошее настроение. Вместе работаем, улыбаемся, радуемся”, – сказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

В сквере также работали волонтеры, занятые разъяснением алгоритма участия во Всероссийском голосовании за выбор дизайн-проекта.

Напомним, выбор дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в 2026 году проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Проголосовать можно на портале до 12 июня.

Инна Пахомова