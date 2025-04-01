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Первенство Тюменской области по самбо проходит в Ишиме

Спорт, 15:07 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство Тюменской области по самбо, посвященное Герою России Рустаму Сайфуллину и участникам специальной военной операции, проходит в ишимском спорткомплексе "Локомотив".

Глава города Федор Шишкин вместе с председателем областного отделения Всероссийской федерации самбо Николаем Мыциком поздравил юных спортсменов с началом соревнований, пожелал успехов и спортивных побед.

Среди почётных гостей первенства - шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов, который накануне дал мастер-класс юным спортсменам, подарил борцам книгу "Команда самбо".

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# Ишим , самбо

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