Первенство Тюменской области по самбо проходит в Ишиме
Первенство Тюменской области по самбо, посвященное Герою России Рустаму Сайфуллину и участникам специальной военной операции, проходит в ишимском спорткомплексе "Локомотив".
Глава города Федор Шишкин вместе с председателем областного отделения Всероссийской федерации самбо Николаем Мыциком поздравил юных спортсменов с началом соревнований, пожелал успехов и спортивных побед.
Среди почётных гостей первенства - шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов, который накануне дал мастер-класс юным спортсменам, подарил борцам книгу "Команда самбо".