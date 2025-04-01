Тюменский "Санрайз" – победитель Всероссийского вокального конкурса "Лига звука"
Тюменский ансамбль "Санрайз" – победитель Всероссийского вокального конкурса "Лига звука". Итоги музыкального фестиваля-конкурса подвели в Екатеринбурге, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Теперь коллектив готовится к масштабному юбилейному концерту – в 2025 году группа отмечает 35 лет. За это время она прошла большой путь: от камерных выступлений до побед на крупнейших фестивалях страны.
Праздничный концерт состоится 18 октября на сцене Дворца культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).
Возрастное ограничение: 6+.