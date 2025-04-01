  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Тюменский "Санрайз" – победитель Всероссийского вокального конкурса "Лига звука"

Общество, 17:21 28 апреля 2025

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменский ансамбль "Санрайз" – победитель Всероссийского вокального конкурса "Лига звука". Итоги музыкального фестиваля-конкурса подвели в Екатеринбурге, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Теперь коллектив готовится к масштабному юбилейному концерту – в 2025 году группа отмечает 35 лет. За это время она прошла большой путь: от камерных выступлений до побед на крупнейших фестивалях страны.

Праздничный концерт состоится 18 октября на сцене Дворца культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Санрайз

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 28.04.2025Финал областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования прошел в Тюмени 
19:39 28.04.2025Более 16 500 жителей Тюменской области приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025"
18:51 28.04.2025План по борьбе с серым майнингом утвердили в Тюменской области
18:35 28.04.2025Собранные на благотворительном концерте в Тобольске средства направят ветеранам ВОВ и СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора