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Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области

Общество, 21:42 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области. О наборе сотрудников объявили в преддверии летнего сезона 14 учреждений "Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области", сообщает информационный центр правительства региона.

Вакантны следующие должности: повар, официант, горничная, инструктор по физической культуре, педагог-организатор, слесарь-сантехник, электрик, звукооператор, врач-педиатр, медицинская сестра и другие.

Часть учреждений предлагает развозку служебным транспортом, бесплатное или льготное питание, обеспечение спецодеждой, возможность приобретения путевок в лагеря на льготных условиях для детей сотрудников.

За подробной информацией следует обращаться в отделение кадрового центра "Работа России" по Тюмени и Тюменскому району по телефону: 27-35-80 (доб. 117 или 107). Адрес: ул. Республики, 204В, к. 3.

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# вакансии , детские лагеря

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