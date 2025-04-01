Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области
Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области. О наборе сотрудников объявили в преддверии летнего сезона 14 учреждений "Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области", сообщает информационный центр правительства региона.
Вакантны следующие должности: повар, официант, горничная, инструктор по физической культуре, педагог-организатор, слесарь-сантехник, электрик, звукооператор, врач-педиатр, медицинская сестра и другие.
Часть учреждений предлагает развозку служебным транспортом, бесплатное или льготное питание, обеспечение спецодеждой, возможность приобретения путевок в лагеря на льготных условиях для детей сотрудников.
За подробной информацией следует обращаться в отделение кадрового центра "Работа России" по Тюмени и Тюменскому району по телефону: 27-35-80 (доб. 117 или 107). Адрес: ул. Республики, 204В, к. 3.