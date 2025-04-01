Тюменских школьников обучили правилам оказания первой помощи

| Фото: организаторы проекта «Патриоты 72» | Фото: организаторы проекта «Патриоты 72»

Теории и практике спасения людей в разных экстренных ситуациях посвятили очередное занятие для старшеклассников в рамках проекта "Патриоты 72". Мероприятие для учащихся двух тюменских школ состоялось в Штабе общественной поддержки "Единой России", сообщили организаторы.

Лектором для ребят выступила травматолог-ортопед, руководитель волонтёрского проекта "Интерактивная первая помощь", методист учебного центра скорой помощи Анастасия Данилова.

Она рассказала ребятам, что основной показатель первой помощи — её оказывает не медицинский работник, а случайный свидетель происшествия. В рамках военных действий помощь оказывается в трёх зонах: красной — практически под огнём противника, жёлтой — когда место оказания более-менее безопасно, зелёной — где пострадавшего уже передают в руки врачей. Показаниями к оказанию первой помощи становятся отсутствие сознания, дыхания и кровопотеря.

"На передовой помощь оказывается одновременно с выполнением боевых задач. Она призвана предотвратить гибель человека, осложнения, профилактировать их. При этом надеяться можно только на себя", — отметила Анастасия Данилова. Она продемонстрировала ребятам кадры различных видов кровотечений, повреждений конечностей и органов, объяснила правила наложения жгутов и повязок.

Затем вместе с коллегой, волонтёром проекта "Интерактивная первая помощь" Алексеем Сидоркиным, Анастасия Данилова провела мастер-классы, на которых ребята могли на практике отработать алгоритм действий при оказании первой помощи.

Занятия для школьников продолжатся. Встречи проходят в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области при содействии Фонда президентских грантов.