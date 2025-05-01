Патриотический проект "Русские чтения" пройдет в школах Тюмени в 2025 году

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Школы Тюмени присоединятся к федеральному литературно-патриотическому проекту "Русские чтения". До конца 2025 года встречи с участием школьников, иностранных студентов, педагогов, писателей и общественных деятелей состоятся в общеобразовательных учреждениях областного центра.

Об этом на "Русских чтениях", которые впервые прошли в тюменской школе № 69, сообщила председатель местного отделения Ассамблеи народов России, начальник отдела воспитательной работы городского департамента образования Анастасия Абакумова.

"Сегодня слово – это мирное, но очень сильное оружие. А когда оно звучит из уст автора, то приобретает еще большую силу, - отметила она. – Планируем, что федеральный проект "Русские чтения" до конца 2025 года пройдет во всех школах Тюмени. Он презентован нашим педагогам и работникам библиотек, есть все материалы и примерные сценарии. Кроме того, предлагаю в рамках проведения "Русских чтений" подготовить письма для бойцов СВО, где ребята напишут свои любимые стихи и тем самым поддержат дух наших военнослужащих".

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Отметим, школа № 69 стала первым образовательных учреждением в Тюмени, где состоялись "Русские чтения". 28 апреля на встрече "Строки, опалённые войной" собрались школьники, иностранные студенты, педагоги, сотрудники городских библиотек, представители Союза писателей России и общественности. Со сцены звучали произведения Анны Ахматовой, Евгения Евтушенко, Ольги Гавриленко, Ильи Малышева, Влада Маленко и других авторов.

Особую значимость "Русских чтений" подчеркнула член Союза писателей России Екатерина Володина. По ее словам, проект масштабируется и, возможно к нему присоединятся не только школы, но и вузы. Она прочла стихотворение Анны Ахматовой "Мужество" и произведения собственного сочинения. Своими жизненными историями поделились также члены Союза писателей России Ирина Андреева и Павел Плюхин.

Гостями встречи стали и иностранные студенты Тюменского индустриального университета. Так, Альборноз Гарсия Хосе Хулиан из Перу представил стихотворение "Что такое День Победы" Андрея Усачева, а Наимизадех Фархад из Ирана рассказал "Хотят ли русские войны?.." Евгения Евтушенко.

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Выступили на сцене и учащиеся школы №69. Первоклассница Малика Габдулинова прочла стихотворение "Девять страничек" Ильи Малышева. С произведением собственного сочинения "Крест народа русского" дебютировала ученица 11 класса Дарья Дрибас.

Отметим, "Русские чтения" - это масштабный всероссийский литературно-патриотический проект. В Тюмени он впервые прошел 30 мая 2024 года и показал свою востребованность, актуальность и значимость. В этом году проект проходит под эгидой 80-летия Победы, Года защитника Отечества в России и Года героев в Тюменской области.

Любовь Голышева