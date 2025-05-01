В Тюмени прошел митинг в честь годовщины присвоения звания "Город трудовой доблести"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Тюмени возложили губернатор области Александр Моор, глава города Максим Афанасьев, депутаты городской думы, представители Совета ветеранов, учащиеся школ. Торжественный митинг, посвящённый присвоению Тюмени почётного звания, состоялся в сквере Николая Машарова 1 мая.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" было присвоено областному центру, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, указом президента Российской Федерации в 2021 году. Около 30 промышленных предприятий и производств были эвакуированы в Тюмень уже в первые месяцы войны.

Здесь для нужд фронта предприятия производили торпедные катера, мотоциклы, планёры, электроаппаратуру для автомобилей, танков, мотоциклов и самолётов, а также медицинские препараты и саноборудование, авиафанеру, корпуса фугасных мин, смолы, лыжи.

Рабочий день длился по 12-18 часов, к станкам встали женщины и подростки. Находясь в глубоком тылу, Тюмень стала также военно- медицинским центром. Госпитали развернулись уже на 3-4 день начала войны. Выполняя сложнейшие операции, врачи и медсёстры спасли жизни более 70 тыс. раненых бойцов.

Осенью 2022 года в сквере Николая Машарова торжественно открыли стелу. На пилонах, размещенных здесь же, отражена жизнь Тюмени военной через фотографии, архивные документы и газеты того времени.

Участники мероприятия почтили минутой молчания павших в годы войны земляков.

Николай Ступников