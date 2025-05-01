  • 1 мая 20251.05.2025четверг
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер юго-западный

В Тюмени прошел митинг в честь годовщины присвоения звания "Город трудовой доблести"

Общество, 11:12 01 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Тюмени возложили губернатор области Александр Моор, глава города Максим Афанасьев, депутаты городской думы, представители Совета ветеранов, учащиеся школ. Торжественный митинг, посвящённый присвоению Тюмени почётного звания, состоялся в сквере Николая Машарова 1 мая.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" было присвоено областному центру, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, указом президента Российской Федерации в 2021 году. Около 30 промышленных предприятий и производств были эвакуированы в Тюмень уже в первые месяцы войны.

﻿

Здесь для нужд фронта предприятия производили торпедные катера, мотоциклы, планёры, электроаппаратуру для автомобилей, танков, мотоциклов и самолётов, а также медицинские препараты и саноборудование, авиафанеру, корпуса фугасных мин, смолы, лыжи.

Рабочий день длился по 12-18 часов, к станкам встали женщины и подростки. Находясь в глубоком тылу, Тюмень стала также военно- медицинским центром. Госпитали развернулись уже на 3-4 день начала войны. Выполняя сложнейшие операции, врачи и медсёстры спасли жизни более 70 тыс. раненых бойцов.

﻿

Осенью 2022 года в сквере Николая Машарова торжественно открыли стелу. На пилонах, размещенных здесь же, отражена жизнь Тюмени военной через фотографии, архивные документы и газеты того времени.

Участники мероприятия почтили минутой молчания павших в годы войны земляков.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# 1 мая , Александр Моор , звание Город трудовой доблести , митинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:12 01.05.2025В Тюмени прошел митинг в честь годовщины присвоения звания "Город трудовой доблести"
10:48 01.05.2025В Тюменском кампусе будут заниматься цифровыми исследованиями в энергетике
10:03 01.05.2025Тюменцев приглашают на военно-тактическую игру лазертаг
09:14 01.05.2025Врачи без лекарств помогли тюменке избавиться от боли

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора