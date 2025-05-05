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Тюменцев приглашают спеть песни Победы в социальной гостиной

Общество, 11:29 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Творческий вечер "Песни Победы" пройдет в социальной гостиной на базе детско-юношеского центра "Фортуна" (ул. Белинского, 12) 7 мая. Всех желающих приглашают в 18 часов 30 минут.

В этот же день в центре "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 107) дети и взрослые могут присоединиться к мастер-классу и изготовить "Цветок Победы". Начало в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Все три будних дня в социальных гостиных Тюмени продолжится плетение маскировочных сетей для зоны СВО. 9 мая горожан ждут в клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1). В 11 часов здесь пройдет акция "Письмо солдату", а в 14 часов начнется праздничный концерт.

Возрастное ограничение: 3+

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# социальные гостиные

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