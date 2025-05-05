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Тоболяки исполнят вальс Победы

Общество, 12:46 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовые мероприятия ко Дню Победы начнутся в Тобольске с концерта песен военных лет и танцевального вечера "Вальс Победы". Они пройдут в мкр Иртышский 5 мая в 17 и 18 часов соответственно, сообщает администрация Тобольска.

6 мая в Левобережье в 11 часов тоболяки возложат цветы к мемориалу. Продолжится празднование исполнением песен военных лет, для всех желающих будет работать полевая кухня. На следующий день концерная программа переместится в мкрн Менделеево, начало в 17 часов.

7 мая в 11 часов пройдет возложение цветов к мемориалу на ул. Верхнефилатовской, в 15 часов - в мкрн Менделеево. Между двумя церемониями запланирован митинг в мкрн Иртышский.

В этот же день праздничные мероприятия пройдут в п. Сумкино. В 11 часов 30 минут от школы № 6 стартует шествие, котоое завершится митингом. Далее программу продолжит концерт и полевая кухня, в 18 часов откроется танцевальная площадка "Вальс Победы".

Исполнить вальс также можно 7 мая в Доме народного творчества. В 14 часов здесь споют песни военных лет, в 17 часов начнется танцевальный вечер отдыха.

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# вальс , День Победы , Тобольск

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