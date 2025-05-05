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Ветеран Великой Отечественной войны Александр Жемчугов верит в светлое будущее своей страны

Общество, 11:18 05 мая 2025

фото военной комендатуры (гарнизон, 3 разряда, Тюмень) | фото военной комендатуры (гарнизон, 3 разряда, Тюмень)

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Военная комендатура гарнизона 3 разряда (г. Тюмень) поздравила с 80-летием победы Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Степановича Жемчугова.

Александр Жемчугов ушел на фронт добровольцем в августе 1942 года, когда ему было 18 лет. Перед отъездом бабушка вшила в карман рубашки иконку, с которой он прошел весь военный путь, и которая спасла его от пули снайпера. Сражался на Третьем Белорусском фронте. Форсировал Западную Двину, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, Литву, Латвию. Был трижды ранен. За заслуги перед Отечеством награжден орденом "Отечественной войны" первой степени, медалями "За отвагу", "Жукова", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", юбилейными медалями.

фото военной комендатуры (гарнизон, 3 разряда, Тюмень) | фото военной комендатуры (гарнизон, 3 разряда, Тюмень)

После войны работал на тюменском аккумуляторном заводе. У Александра Степановича Жемчугова две дочери, внук, внучка и два правнука.

"В 2024 году Александр Степанович Жемчугов отметил свой 100 летний юбилей! В свои 100 лет он твёрдо стоит на ногах, рассказывает о своих подвигах и ранениях, о чуде, которое сберегло его на фронте, и верит в светлое будущее своей страны", - отмечено в сообщении военной комендатуры.

фото военной комендатуры (гарнизон, 3 разряда, Тюмень) | фото военной комендатуры (гарнизон, 3 разряда, Тюмень)

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# Великая Отечественная война , ветераны

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