Тюменцы побывали в операционных госпиталя времён Великой Отечественной войны

Атмосферу госпиталя времён Великой Отечественной войны воссоздали студенты ТюмГМУ 4 мая. Реконструкция развернулась в здании бывшего лечебного учреждения № 2475 по ул. Республики, 44.

Волонтёрский проект исторической реконструкции "Тюмень – город госпиталей" приурочен к 80-летию Великой Победы.

В первые годы войны в Тюмени были развёрнуты 11 госпиталей, разместившихся в 26 зданиях. В них трудились десятки врачей, сотни фельдшеров и медсестёр, оказавших помощь 70 тыс. раненых красноармейцев.

Большой интерес гостей вызвали хирургические инструменты, которые использовали врачи для спасения пациентов. Как отметили организаторы, часть экспонатов предоставлена музеем медуниверситета.

Тюменцам показали продукцию, которую выпускал химико-фармацевтический завод, они увидели изделия, производимые в Тюмени для нужд фронта и тыла.

Также посетителям реконструкции рассказали о выдающемся тюменском хирурге Николае Сушкове, проведшем первую в истории Сибири операцию по извлечению осколка из сонной артерии раненого красноармейца. После лечения 28-летний солдат снова вернулся в строй.

Особым гостем мероприятия стала внучка хирурга Елена Клименко.

"С самого начала работы в Тюмени фельдшерско-акушерской школы, которую перевели из Тобольска в 1929 году, мой дед преподавал в ней две дисциплины - хирургию и десмургию, то есть правильное бинтование ран. А в 1941 его мобилизовали как главного врача № 1500, - рассказала Елена Леонидовна. - Не будет преувеличением сказать, что до 1944 года работать приходилось по 18-20 часов в сутки".

Завершилась реконструкция исполнением фронтовых песен. Как напомнили гостям организаторы, во время войны дух раненных бойцов поддерживали фронтовые творческие бригады, переезжавшие из госпиталя в госпиталь.

Николай Ступников