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В Тюмени стартовала эстафета ретро автомобилей

Общество, 11:06 03 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Эстафета ретро автомобилей стартовала в Тюмени. Автопробег посвятили Дню Победы. Колонна стартовала от сквера Пограничников, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на администрацию города.

"Мы посетим сегодня одиннадцать памятных мест. Конечной точкой станет сквер Комсомольский, где развернутся выставки и интерактивные площадки", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

В маршруте автопробега остановки на Аллее славы ТВВИКУ, в сквере Прощания, Площади им. И.М. Губкина.

В 11 час. эстафета прибыла к Технопарку, где уже действуют площадки по плетению маскировочных сетей, открыта тематическая фотозона, морские пехотинцы развернули выставку оружия.

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Отметим, акция "Нам дороги эти позабыть нельзя…!" проводится ежегодно. Помимо ретро автомобилей в колоне - мотоциклисты.

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# автопробег , День Победы

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