Митинг провели участники патриотического автопробега на площади Памяти в Тюмени

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Митинг провели участники патриотического автопробега на площади Памяти в Тюмени 3 мая. Эстафету ретро автомобилей, посвятили Дню Победы. Колонна утром стартовала от сквера Пограничников. Акция "Нам дороги эти позабыть нельзя…!" проходит ежегодно.

По словам главы Тюмени Максима Афанасьева, акция стала неотъемлемой частью торжественных мероприятий, которые в 2025 г. посвящены 80-летию Великой Победы. Он отметил, что не смотря на дождливую погоду автопробег собрал много участников и зрителей.

"Нас объединяет память о поколении победителей. Тех людей, которые дали нам жизнь и возможность работать, мечтать, быть лучше. Сегодня на митинге собрались все, кому небезразлично будущее нашей страны. Из Тюмени на войну отправились более 11 тысяч наших земляков. Из них 13 стали Героями Советского Союза. Нам важно через патриотические мероприятия передавать память поколениям. Пока жива память, будет жить и история нашей страны. Мы часто говорим, никто не забыт, ничто не забыто. Это слова с глубоким смыслом, которые нужно донести нашим детям и внукам", - обратился к землякам глава города.

Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, подчеркнул, что митинг проходит в особом месте для жителей Тюменской области.

"Мы стоим на священной земле, рядом и вокруг нас плиты, где начертаны имена, фамилии наших земляков, которые отдали жизнь за будущие поколения. "Бессмертный полк", - это не только шествие с портретами наших героев. Сегодня я впервые участвую в "Бессмертном мотополку". С удовольствием это буду делать и в дальнейшем. Призываю всех прийти 9 Мая на шествие "Бессмертного полка", которого не было два года в этом формате", - обратился к горожанам Геннадий Иванов.

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова напомнила, что мотопробег впервые стартовал в 2004 году.

"В год 80-летия Великой Победы акция проходит уже в 21 раз. Здесь собрались неравнодушные люди, которые помнят и чтят историю нашей страны. Из поколения в поколение они передают память о героических поступках нашего народа", - отметила председатель гордумы.

Отметим, акция "Нам дороги эти позабыть нельзя…!" стартовала от сквера Пограничников. Далее колонна посетила также сквер Якова Неумоева. Повсюду ретро автомобили встречали восхищенные зрители.

Напомним, у Технопарка 3 мая проходит праздничная программа, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Оксана Корнеенкова