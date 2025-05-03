Состоялась репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Курсанты ТВВИКУ, учащиеся Президентского кадетского училища, сотрудники регионального управления МЧС России приняли участие в репетиции торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона 2 мая.

Как сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев, в день 80-летия Великой Победы в Тюмени запланирована насыщенная праздничная программа: кроме парада горожан ждут концерты, выставки, акции памяти.

"Уже сегодня город пропитан настоящей праздничной атмосферой, улицы оформлены портретами героев, которые ковали Победу, - сказал глава города. - Я благодарен нашим предприятиям за то, что они поддержали инициативы и максимально использовали оформление витрин и рекламных конструкций".

Напомним, что в День Победы тюменцы также пройдут в "Бессмертном полку". Начало шествия в 10 часов. Участникам рекомендуют быть на месте проведения акции к 9 часам 20 минутам. В 2025 году для удобства горожан предусмотрено несколько входов — с улиц Перекопской, Красина, Семакова, Кирова.

"На месте будут работать волонтёры, которые подскажут нашим жителям, как правильно построится в колонны", - отметил Максим Афанасьев.

На набережной в районе моста Влюблённых подготовят площадку, с которой можно будет посмотреть праздничный салют. Начало в 22 часа 30 минут. А чтобы горожане могли доехать до дома, запланирована работа 20 автобусов общественного транспорта.

Добавим, ещё одна репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона пройдет 6 мая, начало в 19 часов 30 минут.

Николай Ступников