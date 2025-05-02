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Тюменцы могут бесплатно отправить открытки к 9 Мая через мобильный пункт "Почта Победы"

Общество, 11:02 02 мая 2025

Почта России | Фото: Почта России

Специальная акция Почты России позволит жителям и гостям Тюмени бесплатно отправить праздничные поздравления родным и близким по всей стране. Для этого подготовлены тематические карточки с изображением памятных мест и исторических фотографий времен Великой Отечественной войны.

Так, среди изображений – памятник скорбящей матери, молодого воина со знаменем в руках, марш тюменской колонны "Бессмертного полка", а также исторические кадры производства военного завода № 639 в 1941–1945 годы.

"Почта России стремится внести посильный вклад в сохранение исторической памяти страны и региона. Победные открытки – не просто почтовые открытки, это художественный символ нашей памяти, нашей благодарности героям, отстоявшим мир и свободу. Мы помним подвиг фронтовиков и тружеников тыла, мы ими гордимся. Пусть память о войне и её героях станет символом нашей общей ответственности за будущее, за мир без войны и насилия", - отметил врио директора УФПС Тюменской области Маргарита Шамбер.

Отправить уникальные открытки тюменцы смогут дважды: 3 мая на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) с 12 до 15 часов. 9 мая - около здания Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) с 11 до 15 часов. Организатором мобильной станции "Почта Победы" является Центр культуры и творчества "Тюмень", мероприятие проходит при поддержке Почты России.

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# День Победы , открытки , Почта России

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