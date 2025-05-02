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Именную табличку ветерана разместили на доме по ул. Луначарского в Тюмени

Общество, 16:08 02 мая 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

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Табличку: "В этом доме живёт Жемчугов Александр Степанович, ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, почётный гражданин города Тюмени. Спасибо за Победу!" разместили на доме №38 по ул. Луначарского в Тюмени.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Мне выпала честь пообщаться с нашим ветераном. В свои 100 лет защитник Родины чувствует себя прекрасно, делится воспоминаниями, рассуждает о современной истории, - рассказал глава Тюмени. – Героя войны с пяти лет воспитывала бабушка и, отправляя внука на фронт, вшила ему в рубаху иконку. Однажды она спасла его от пули снайпера. Тот выстрелил прямо в сердце, но попал в бабушкин оберег. Чудо, что наш герой остался жив".

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

За свой фронтовой путь он сражался на 3-м Белорусском фронте, форсировал Западную Двину, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, Литву, Латвию. Трижды был ранен. 23 медали на кителе рассказывают о героизме Александра Степановича. В мирное время 15 лет он отработал сборщиком свинцовых аккумуляторов на Тюменском аккумуляторном заводе.

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Максим Афанасьев вручил Александру Степановичу его портрет, написанный воспитанниками художественной школы им. А.П. Митинского.

"Было приятно видеть, что Александр Степанович живёт в заботе и любви близких. Дочь Наталья Александровна Жемчугова, внучка Елена Алексеевна Ушакова, правнук Никита Ушаков, племянник с семьёй, друзья – с таким тёплым кругом можно встретить ещё не один юбилей Победы. Об этом, кстати, мы с Александром Степановичем договорились – увидеться обязательно снова", - сказал глава города.

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# ветераны , Максим Афанасьев

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