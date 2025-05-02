Именную табличку ветерана разместили на доме по ул. Луначарского в Тюмени
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Табличку: "В этом доме живёт Жемчугов Александр Степанович, ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, почётный гражданин города Тюмени. Спасибо за Победу!" разместили на доме №38 по ул. Луначарского в Тюмени.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
"Мне выпала честь пообщаться с нашим ветераном. В свои 100 лет защитник Родины чувствует себя прекрасно, делится воспоминаниями, рассуждает о современной истории, - рассказал глава Тюмени. – Героя войны с пяти лет воспитывала бабушка и, отправляя внука на фронт, вшила ему в рубаху иконку. Однажды она спасла его от пули снайпера. Тот выстрелил прямо в сердце, но попал в бабушкин оберег. Чудо, что наш герой остался жив".
За свой фронтовой путь он сражался на 3-м Белорусском фронте, форсировал Западную Двину, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, Литву, Латвию. Трижды был ранен. 23 медали на кителе рассказывают о героизме Александра Степановича. В мирное время 15 лет он отработал сборщиком свинцовых аккумуляторов на Тюменском аккумуляторном заводе.
Максим Афанасьев вручил Александру Степановичу его портрет, написанный воспитанниками художественной школы им. А.П. Митинского.
"Было приятно видеть, что Александр Степанович живёт в заботе и любви близких. Дочь Наталья Александровна Жемчугова, внучка Елена Алексеевна Ушакова, правнук Никита Ушаков, племянник с семьёй, друзья – с таким тёплым кругом можно встретить ещё не один юбилей Победы. Об этом, кстати, мы с Александром Степановичем договорились – увидеться обязательно снова", - сказал глава города.