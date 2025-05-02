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В Тюмени два турнира по самбо посвятят 80-летию Победы

Спорт, 17:08 02 мая 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Два турнира по самбо, посвященных Дню Победы, пройдут в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) 3 и 4 мая.

3 мая на спортивный ковер выйдут юноши и девушки 2013-2014 г.р. Заявки на участие поступили от 107 спортсменов. Состязания стартуют в 10 часов, торжественное открытие запланировано на 13 часов.

4 мая за звание лучших поборются спортсмены 2007 г.р. и старше. Поединки начнутся в 10 часов, заявлено участие 23 спортсменов.

В региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования отметили, что детский турнир, посвященный Дню Победы, проводится ежегодно, в то время как среди мужчин праздничные состязания состоятся впервые.

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# День Победы , самбо

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