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Обновленный сквер 30-летия Победы открыли в Тюмени

Общество, 20:18 02 мая 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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В Тюмени открыли обновленный сквер 30-летия Победы. В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, администрации, городской думы, Центра русской культуры, жители микрорайона Тура, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Около ста учеников школы № 67 пришли на праздник с портретами своих прадедушек и прабабушек, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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Сквер Тридцатилетия Победы был создан 50 лет назад по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся на лесопромышленном комбинате. Реконструкция общественного пространства проведена по инициативе и при поддержке трудовых коллективов Тюмени. Как отметил глава города Максим Афанасьев, это одно из памятных мест, которое открывается в преддверии празднования 80-летия Победы.

"Мы очень довольны новым обликом памятного места. Рады, что люди помнят о наших ветеранах. Спасибо тем, кто это сделал!", – прокомментировала председатель Совета ветеранов микрорайона Тура Евгения Замятина.

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