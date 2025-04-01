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Выставка в рамках Всероссийского проекта "Китель Победы" открылась в Тюмени

Общество, 18:59 30 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка в рамках Всероссийского проекта “Китель Победы”, посвященная бессмертному подвигу участников Великой Отечественной войны, открылась в филиале фонда “Защитники Отечества” по Тюменской области 30 апреля.

“Здесь представлены 22 портрета. Например, можно увидеть фотографию одного ветерана Великой Отечественной войны, двух детей войны. На остальных работах – наследники поколения победителей. В конце мая проведем дополнительный фотодень для пополнения выставки. Далее она будет экспонироваться в школах, колледжах, университетах. В сентябре отправим несколько портретов в Москву”, – поделилась руководитель Всероссийского проекта “Китель Победы” в Тюменской области Динара Новикова.

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Ученик восьмого класса школы № 92 Евгений Читаев убежден, что каждый человек должен знать и помнить о своих героях, тех, кто защищал Родину. В рамках проекта он фотографировался с портретом прадеда Волоскова Вячеслава Васильевича. “Он был награжден орденом Красной звезды за подвиг: сам сделал проход через проволочное ограждение противника, тем самым пропустил взвод в тыл противника. Благодаря этому узнал расположение, личный состав и вооружения вражеского полка. После ранения поступил на службу в военную охрану, в составе которой охранял тело Ленина в Тюмени”, – рассказал подросток о своем герое.

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Отметим, в рамках открытия организаторы подготовили тематический концерт, на котором выступили юные дарования. Продемонстрировал владение гармонью и ветеран специальной военной операции Рустам Нугманов, исполнив частушки. На открытии выставки инструмент от департамента культуры Тюменской области ему вручил директор Александр Сидоров. В марте совместно с фондом “Защитники Отечества” был организован форум “СВОя культура”. Именно Рустам Нугманов вдохновил на организацию такого события. Проходя лечение в госпитале, раненый боец попросил найти для него гармонь. Тогда ему передали инструмент погибшего на СВО соотечественника.

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“Получилось действительно очень теплое, полезное мероприятие, которое мы будем продолжать – еще один этап форума состоится в 2025 году. 9 Мая Рустам будет выступать в составе большого ансамбля – 400 гармонистов и баянистов исполнят песни военных лет. У Рустама было желание иметь собственный инструмент. Мы пошли навстречу и нашли возможность приобрести для ветерана хорошую гармонь, чтобы поддерживать его творческие устремления”, – поделился Александр Сидоров.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Увидеть фотоработы проекта, призванного отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, и укрепить связь между поколениями, можно по адресу: пер. Приисковый, 12. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# Александр Сидоров , выставка , концерт , СВО

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