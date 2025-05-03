Открытие мотосезона в Тюмени посвятили 80-летию Великой Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мотосезон открыли тюменские байкеры 3 мая. В 2025 году событие проходит в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мотоциклисты начали утро с посещения памятных мест города трудовой доблести.

У Технопарка байкеров со сцены приветствовали глава Тюмени Максим Афанасьев, начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер и президент клуба "Сибирские ястребы" Олег Ушаков. Они пожелали безопасного пути на протяжении всего сезона.

“В этом году открытие мотосезона проходит под флагом восьмидесятилетия Победы. Эта дата объединяет нас всех, и Тюмень, как город трудовой доблести, подготовилась к празднованию с размахом. Благодарю нашего земляка, автора акции “Бессмертный полк” Геннадия Кирилловича Иванова за то, что он поддержал наше предложение сделать доброй традицией “Бессмертный мотополк”. Вижу, что уже сегодня многие взяли с собой портреты дедов или прадедов. Уверен, с каждым годом их будет больше и больше. Наша общая задача – передавать память поколениям”, – сказал Максим Афанасьев.

По словам главы города, в ходе мотопробега по мемориалам города, многие узнали, что Тюмень в годы Великой Отечественной войны принимала три мотозавода из Москвы, Серпухова и Таганрога. Отметим, в городе действовали 27 предприятий, которые стали настоящей промышленной площадкой, изготавливающей продукцию для фронта.

Сегодня мотоцикл имеет важное значение не только в гражданском смысле, но и в военном, подчеркнул Максим Афанасьев. Тюменцы постоянно помогают землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Одним из важных помощников в их деле является мотоцикл. В мае в зону СВО передают еще 24 единицы.

“В эти важные для нашей страны дни призываю быть максимально сплоченными и проявлять внимание к близким, родным и, самое главное, к старшему поколению, ветеранам”, – добавил глава города.

Эта встреча имеет важное значение, отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. В преддверии праздника участники сообщества могут вместе собраться, проехать, быть ближе друг к другу.

“Стало доброй традицией открывать мотосезон в начале мая. Этот год не стал исключением. Сегодняшний день, несмотря на такую не совсем теплую погоду, показывает, что представители мотосообщества очень любят свое дело. Как начальник Госавтоинспекции желаю всем представителям данного движения безопасных дорог, потому что взаимное уважение – залог безопасности”, – сказал Андрей Миллер.

По данным Госавтоинспекции, в колонне по улицам областной столицы проехали 246 мотоциклистов.

Инна Пахомова