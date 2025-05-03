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В Тюмени в День Победы покажут 3D-мэппинг с видео и анимацией

Общество, 16:11 03 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3D-мэппинг с интегрированными фрагментами видео и анимации на тему Великой Отечественной войны покажут на здании правительства Тюменской области в День Победы, 9 Мая, начало в 21 час. 30 минут. Проекция отразит связь двух эпох.

"Это будет трогательное видео - история мальчика, который пишет письмо своему деду, участвовавшему в Великой Отечественной войне. Сидя за столом, он с нежностью описывает свои чувства, рассказывает о том, как важна для него память о героизме своего деда и о том, как сейчас развивается родная Тюменская область. Неожиданно, благодаря магии времени, мальчик оказывается на поле боя, где его дед сражается за свободу своей страны. Вокруг — звуки войны, но среди хаоса он находит своего деда. С волнением и гордостью он передает ему письмо, полное любви и благодарности", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Тюменском концертно-театральном объединении.

В момент встречи мальчик с дедом-фронтовиком поделится, как изменилась жизнь в Тюменской области. Расскажет ему о достижения региона, развитии, выразит гордость за свою Родину. Он скажет деду слова благодарности за его подвиг.

"Ролик наполнен эмоциями, историческими отсылками и важными уроками о ценности памяти, любви к родным и значении мира. Это не просто история о войне, это история о связи поколений, о том, как важно помнить и ценить тех, кто боролся за наше будущее", - подчеркнули авторы видеомэппинга.

Трансляция сюжета состоится по завершении концертной программы, которая начнутся у здания регионального правительства в 20 часов.

Напомним, в День Победы в Тюмени и во всех муниципалитетах области организуют акции, концерты, выставки. Пройдет шествие "Бессмертного полка". В Тюмени 9 Мая завершит большой салют на набережной Туры.

Анжела Лебедева

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