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Сотрудники тюменского "Родника" рассказали о своих героях через коллажи

Общество, 19:52 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько коллажей для фотовыставки подготовили специалисты Центра комплексной реабилитации "Родник" в Тюмени. Так они присоединились к марафону добрых дел "80 дней до Победы", сообщили в центре.

Здесь собраны истории об участниках великой Отечественной войны - родных сотрудников, детях войны, ветеранах трудового фронта.

Выставка располагается на втором этаже центра, ознакомиться с ней могут все желающие посетители. Организаторы уверены, что это сподвигнет пациентов на поиск информации о героях своих семей.

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# Великая Отечественная война , фотовыставка , центр Родник

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