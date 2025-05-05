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Тюменские общественники прочли стихотворение Устюжанинова ко Дню Победы

Общество, 15:02 05 мая 2025

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В праздничной акции, приуроченной ко 80-летию Победы, приняли участие члены Общественной палаты Тюменской области. Они прочитали строки военно-патриотического стихотворения ветерана Вооруженных сил Александра Устюжанинова.

В записи видеоролика помимо автора стихотворения участвовали председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, член Общественной палаты РФ Ольга Загвязинская, председатель комиссии по культуре Общественной палаты Тюменской области Евгений Акулич, автор идеи проведения "Бессмертного полка" Геннадий Иванов, руководитель комитета семей воинов Отечества региона Лариса Денисова, директор Тюменского филиала центра военно-спортивной подготовки "Воин" Игорь Ревякин и заслуженный общественный деятель Тюменской области Артур Юрьев.

"Герои великой России – всего лишь в три слова строка, но именно в людях – великая сила и слава страны на века" – так заканчивается произведение тюменского автора, которое озвучили общественные активисты региона, отметили в Общественной палате региона.

Видео ИА "Тюменская линия"

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# День Победы , Общественная палата Тюменской области

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