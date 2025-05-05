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Более 2 тыс. ветеранов в Тюменской области получили выплату к 80-летию Победы

Общество, 15:20 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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2 тыс. 250 ветеранов Тюменской области единовременную выплату в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели региональное отделение Социального фонда России направило порядка 142 млн рублей.

Юбилейная выплату по указу президента отделение СФР по Тюменской области перечислило 38 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 588 вдовам участников и инвалидов войны, 48 награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", двум награжденным знаком "Жителю осажденного Сталинграда", 53 бывшим узникам нацистских концлагерей и 1 тыс. 521 труженику тыла, собщили в пресс-службе ведомства.

"Все выплаты назначены автоматически. Ветеранам, которые получают свои пенсии через "Почту России", праздничная выплата направлена вместе с пенсией за апрель, в соответствии с графиком доставки. Для тех ветеранов, кто получает пенсию через кредитные организации, выплата была произведена 8 апреля", — сообщил управляющий Отделением СФР России по Тюменской области Виталий Левенков.

В этом году юбилейная выплата поступила ветеранам Великой Отечественной войны дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую СФР ежегодно перечисляет участникам и инвалидам войны.

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# ветераны , единовременные выплаты , отделение СФР по Тюменской области

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