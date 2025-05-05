Имена 40 авиаторов-участников Великой Отечественной войны увековечат в аэропорту Плеханово

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Памятник тюменским авиаторам-участникам Великой Отечественной войны откроют в тюменском аэропорту Плеханово 9 мая. Монумент из натурального гранита, символизирующий устремлённый в небо самолёт, возвела компания "ЮТэйр". "Фюзеляж" — стела высотой 7 м с орденом Отечественной войны.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Крыло самолёта имеет размах более 13 м. На его правой части увековечены имена павших в боях 40 тюменских авиаторов. Левая часть посвящена трём тюменским героям Советского Союза: лётчику Борису Быстрых, танкисту Александру Никитину и артиллеристу Петру Панову. Несмотря на разные военные профессии, их судьбы были связаны с авиацией.

В открытии памятника примут участие Герой России, региональный директор АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" Николай Гаврилов, а также племянница Героя Советского Союза Людмила Быстрых.

Парковочная территория для гостей разместится по ул. Интернациональная, 187. Начало — в 15 часов.