  • 5 мая 20255.05.2025понедельник
  • В Тюмени 14..16 С 0 м/с ветер южный

Выставку к 80-летию Великой Победы открыли в ТИУ

Общество, 17:21 05 мая 2025

ТИУ

Далее в сюжете Аллею Славы в Тобольске дополнили новыми именами фронтовиков

Выставку к 80-летию Великой Победы открыли в Тюменском индустриальном университете. В экспозицию вошли экспонаты Музея истории науки и техники Зауралья.

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, стенды с именами Героев Советского Союза, фотографии, фронтовые письма, артефакты войны, найденные и переданные в музей поисковиками вуза, свидетельствуют о подвиге советских людей, о их героической борьбе и самоотверженном труде.

"Известно, что 22 июня 1941 года в 20 часов в Тюмени прошел митинг, собравший более 20 тысяч горожан. Трибуна, с которой объявили о вероломном нападении Германии, стояла на улице Володарского, на том самом месте, где сегодня расположен вход в главный корпус ТИУ. Из Сибири было направлено на фронт более 2 миллионов 600 тысяч человек, из них 250 тысяч – из Тюменской области и северных округов. В начале войны в город были эвакуированы 30 промышленных предприятий", - сообщили организаторы.

Тюменцы собрали 177 тыс. рублей, чтобы оборудовать поезд-баню, который дошел с советскими войсками до Берлина. Лучшие здания в центре города были отданы под размещение госпиталей. Всего здесь располагалось 20 лечебных заведений для бойцов Красной армии.

За вклад в Великую Победу Тюмень получила звание "Город трудовой доблести".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , выставка , ТИУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:33 05.05.2025В Тюменской области работает горячая линия для пострадавших в паводок предпринимателей
19:00 05.05.2025Онлайн-собеседования в "Боевой кадровый резерв" стартовали в Тюменской области
18:27 05.05.2025Спектакль "Фронтовичка" поставят в Тюмени по воспоминаниям военного фельдшера
18:16 05.05.2025Сотрудники Росгвардии и МЧС тушили условный пожар в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора