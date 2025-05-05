Выставку к 80-летию Великой Победы открыли в ТИУ

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Выставку к 80-летию Великой Победы открыли в Тюменском индустриальном университете. В экспозицию вошли экспонаты Музея истории науки и техники Зауралья.

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, стенды с именами Героев Советского Союза, фотографии, фронтовые письма, артефакты войны, найденные и переданные в музей поисковиками вуза, свидетельствуют о подвиге советских людей, о их героической борьбе и самоотверженном труде.

"Известно, что 22 июня 1941 года в 20 часов в Тюмени прошел митинг, собравший более 20 тысяч горожан. Трибуна, с которой объявили о вероломном нападении Германии, стояла на улице Володарского, на том самом месте, где сегодня расположен вход в главный корпус ТИУ. Из Сибири было направлено на фронт более 2 миллионов 600 тысяч человек, из них 250 тысяч – из Тюменской области и северных округов. В начале войны в город были эвакуированы 30 промышленных предприятий", - сообщили организаторы.

Тюменцы собрали 177 тыс. рублей, чтобы оборудовать поезд-баню, который дошел с советскими войсками до Берлина. Лучшие здания в центре города были отданы под размещение госпиталей. Всего здесь располагалось 20 лечебных заведений для бойцов Красной армии.

За вклад в Великую Победу Тюмень получила звание "Город трудовой доблести".