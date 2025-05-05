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Аллею Славы в Тобольске дополнили новыми именами фронтовиков

Общество, 17:32 05 мая 2025

t.me/vagintobolsk

Четырьмя именами участников Великой Отечественной войны пополнили аллею Славы в Тобольске. О том, кого увековечили, рассказал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Это Герой Советского Союза, командир взвода пешей разведки, участник Сталинградской битвы Пётр Алексеевич Бабичев. "Особое мужество он проявил в сражениях за Дунай, где его взвод стойко удерживал плацдарм, уничтожив и взяв в плен множество солдат и офицеров противника вместе с боевой техникой. Стелу Петру Алексеевичу открыли вместе с его дочерью, Светланой Черкасовой. Поддержать Светлану Петровну пришли её одноклассники - они прекрасно помнят её отца, как он помогал в послевоенные годы с патриотическим воспитанием, каким прекрасным человеком был", - отметил Вагин.

Герой Советского Союза Николай Яковлевич Сотников отличился во время Висло-Одерской наступательной операции. Со своим пулемётным расчётом обеспечил переправу стрелковой роты, вступив в бой с превосходящими силами врага. Тяжелораненый ефрейтор Сотников покинул поле боя только после отражения последней контратаки.

Полный кавалер ордена Славы Анатолий Николаевич Кадыров воевал в полковой разведке на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Неоднократно добывал ценные сведения и документы для командования. Погиб в бою 19 ноября 1944 года.

Полный кавалер ордена Славы, гвардии младший лейтенант, старший воздушный стрелок Александр Иванович Кирьянов совершил более 200 боевых вылетов, уничтожив множество сил противника и проявив беспримерное мужество.

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"Подвиги героев — пример беззаветной любви к Родине и истинного мужества. Мы обязаны сохранить память о них для будущих поколений", - подчеркнул глава Тобольска.

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# Великая Отечественная война , стела

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