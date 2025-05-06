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В Тюменской области проверили 73,87 тысячи тонн семян зерновых

Экономика, 11:08 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

73,87 тыс. тонн семян зерновых культур проверили в Тюменской области перед посевной кампанией. Еще 7 тыс 136 тыс. тонн – семян гороха и 587 тонн – льна, сообщает региональный филиал Россельхозцентра.

Как отметили эксперты, доля заражения семян зерновых культур снизилась в сравнении с показателем прошлого года до 41,25 %. Зараженность фузариозом составила - 1,6 %, гельминтоспориозом - 4,3 %, альтернариозом - 32 %, плесневыми грибами - менее 1,5%.

Состояние семян оценивается как хорошее. Зараженность фузариозом и гельминтоспориозом, которые являются причиной возникновения корневой гнили на всходах, на уровне среднемноголетних данных.

В филиале уточнили, что результаты фитоэкспертизы важны для выбора препарата для протравливания семян и позволяют выбрать оптимально допустимый по спектру действия на возбудителей.

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# АПК , посевная кампания , Россельхозцентр

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