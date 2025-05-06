Среди освобожденных из украинского плена бойцов нет жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В числе освобожденных из украинского плена российских военнослужащих нет жителей Тюменской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

Всего с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса возвращены 205 военнослужащих. Работу по их освобождению провело Министерство обороны РФ и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

"В этом списке, к сожалению, нет жителей Тюменской области, но мы делаем все, чтоб наши земляки вернулись домой", - отметил Олег Датских.

Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.