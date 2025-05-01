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Тюменские компании приглашают на Восточный нефтегазовый форум

Экономика, 08:56 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IX Международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 2 и 3 июня. Тюменские компании приглашает к участию Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Восточный нефтегазовый форум – профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей.

В программе: 150+ участников: коммерческие и технические руководители ключевых предприятий отраслей разведки, добычи и транспортировки нефти и газа; 40+ крупнейших нефтегазовых проектов: взгляд в будущее; пленарная сессия "Будущее нефтегаза на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири"; фокус-сессия "Газопереработка и газохимия: новые горизонты и возможности".

По вопросам участия обращаться: +7 922 076 83 37, ведущий специалист Центра ВЭД Даниил Ситнев.

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