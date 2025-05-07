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Раздел "Сделано в Тюменской области" заработал на Wildberries

Экономика, 13:51 07 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спецраздел с товарами тюменских предпринимателей открыт на Wildberries. Ранее аналогичный проект был запущен на Ozon, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Раздел "Сделано в Тюменской области" начал работу 7 мая. Этот проект реализовали центр "Мой бизнес" и Wildberries. Витрина поможет пользователям легко найти товары местного производства, а действующим селлерам — увеличить продажи.

"Нам важно, чтобы тюменские предприниматели могли увеличить продажи по всей стране. Региональные витрины создаются в рамках программы поддержки отечественных производителей. Летом планируем провести "Школу интернет-торговли" для новичков и начинающих менеджеров маркетплейсов", - сказала заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Преимущества для бизнеса: размещение на отдельной региональной витрине; продвижение внутри маркетплейса; поддержка команды центра "Мой бизнес" увеличение объема продаж.

Подать заявку можно здесь.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Создано в России" и региональной инициативы "Сделано в Тюменской области". Поддержка оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее во время встречи губернатора Тюменской области Александра Моора и основателя компании Татьяны Ким глава региона подчеркнул, что сотрудничество с маркетплейсом позволяет предпринимателям увеличить обороты.

"Вместе с Wildberries наши производители смогут выйти на рынки и российских регионов, и целого ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия", - сказал тогда Александр Моор.

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# Wildberries , Александр Моор , маркетплейс , Татьяна Ким

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