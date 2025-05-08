Мурал в память о Герое специальной военной операции открыли в тюменской школе
Мурал в память о Герое специальной военной операции Алексее Исаеве появился в тюменской школе № 69. Рядом с портретом Героя изображён монумент Артёму — памятник в городе Святогорске (ДНР).
В открытии приняли участие директор школы, депутат Тюменской городской думы Эльвира Амирова, а также семья и коллеги Алексея.
Тюменец добровольно ушёл в зону СВО в ноябре 2023 года и выполнял задачи в должности прапорщика. Погиб в боях за с. Красное на Донецком направлении в начале марта 2024 года при артиллерийском обстреле, когда вытаскивал раненого командира взвода.
Награждён орденом Мужества посмертно. У Алексея остались жена и трое детей, рассказал координатор Молодой Гвардии по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.
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