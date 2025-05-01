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Пьяного водителя на квадроцикле задержали на трассе в Уватском районе

Происшествия, 11:11 11 мая 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

32-летнего пьяного водителя без прав, который управлял квадрациклом, остановили инспекторы ДПС на 438-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Водитель пояснил, что употреблял спиртные напитки дома в селе Демьянском и поехал на придорожный рынок за шашлыком.

Алкотестер показал 0,86 мг алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. На правонарушителя составлен административный материал за пьяное вождение без водительского удостоверения, квадроцикл помещен на спецстоянку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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