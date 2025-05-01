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Тюменские технологи разработают нормы выхода копченой рыбы для крупнейшего производства Югры

Экономика, 08:55 13 мая 2025

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Нормы выхода копченой рыбы для крупнейшего производства Югры разработают технологи тюменского филиала ВНИРО. Они провели опытные контрольные работы в нижневартовском рыбоконсервном комбинате "Санта-Мария", сообщает региональный филиал института.

"Полученные данные мы анализируем и в дальнейшем используем для определения фактических норм расхода сырья и выявления возможностей для снижения потерь. Это позволит оптимизировать технологический процесс, снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность", – пояснил заведующий сектором технологии рыбных продуктов тюменского филиала ВНИРО Владислав Неверов.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Ученые определили, сколько отходов и потерь возникает на производстве при копчении рыбы из семейств карповых, окуней и щук. Результаты станут основой для разработки новых и актуализации действующих норм выхода готовой копченой продукции.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Отметим, что опытные работы являются частью эффективного управления производством и обеспечения высокого качества пищевой продукции из гидробионтов внутренних водоемов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

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# Тюменский филиал ВНИРО

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