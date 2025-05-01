Более 50 тысяч гектаров засеяли в Тюменской области на 12 мая

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

55 тыс. 500 га засеяли агропредприятия в Тюменской области по данным на 12 мая. В прошлом году на эту же дату показатель был меньше - 18 тыс. 300 га, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Зерновыми и зернобобовыми засеяно на сегодня 42 тыс. га. Семена обеззаражены на 71 % всех территорий.

Ранневесенним боронованием предпряития охватили 731 тыс. га - 90 % от потребности. Минеральные удобрения внесены на площади 59 тыс. 800 га.