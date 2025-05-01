Жители Тюменской области заплатили за услуги 54,1 млрд рублей с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54,1 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области с января по март 2025 года. Это на 7,7 % больше, чем годом ранее, приводит данные Росстата региональный департамент экономики.

По темпу роста объема платных услуг Тюменская область заняла седьмое место среди российских регионов. Объем платных услуг в расчете на душу населения составил 33,4 тыс. рублей. По данному показателю Тюменская область на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа, вслед за Свердловской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.

В структуре платных услуг наибольшую долю занимают коммунальные, транспортные, медицинские, телекоммуникационные и бытовые услуги.