В Заводоуковске модернизируют котельную к отопительному сезону
Котельную № 17 модернизируют в Заводоуковске. Устаревшее оборудование заменят на энергоэффективное. Объект обеспечивает теплом 17 домов и медицинский корпус, сообщает администрация муниципального округа.
Проведет компания СУЭНКО и ремонт теплотрассы от котельной № 12 до пер. Солнечный. По словам специалистов предприятия, комплекс работ снизит риск аварийных ситуаций и обеспечит бесперебойное функционирование систем теплоснабжения на протяжении следующего отопительного периода.