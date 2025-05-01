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В Заводоуковске модернизируют котельную к отопительному сезону

Общество, 12:02 15 мая 2025

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Котельную № 17 модернизируют в Заводоуковске. Устаревшее оборудование заменят на энергоэффективное. Объект обеспечивает теплом 17 домов и медицинский корпус, сообщает администрация муниципального округа.

Проведет компания СУЭНКО и ремонт теплотрассы от котельной № 12 до пер. Солнечный. По словам специалистов предприятия, комплекс работ снизит риск аварийных ситуаций и обеспечит бесперебойное функционирование систем теплоснабжения на протяжении следующего отопительного периода.

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# ЖКХ , Заводоуковск

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