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Жители Тюменской области голосуют за объекты благоустройства

Общество, 12:35 15 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 79 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за дизайн-проекты объектов благоустройства в первые три недели.

Голосование проходит на портале "Госуслуги" в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и продлится до 12 июня.

Тюменцы выбирают дизайн для пяти территорий, которые будут благоустроены в 2026 году. Из них три в Тюмени, и по одной в Ишиме и Тобольске. В Тюмени на всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62.

В целом по стране с момента старта всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в нем приняли участие 9 млн россиян.

В этом году жителям страны, как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, предстоит выбрать из более чем 6 тыс. объектов в более чем 1,6 тыс. муниципалитетов.

"Это рекордное количество вариантов для преобразования общественных пространств, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Преображение дворов и общественных пространств делает города и посёлки более современными и удобными для жизни. Эти преобразования не только радуют глаз, но и создают новые места для отдыха и общения, что способствует развитию местного бизнеса, появлению дополнительных рабочих мест и привлекательности региона для туристов. Особенно ценно, что сами жители активно участвуют в создании комфортной среды вокруг себя. Миллионы граждан России уже внесли свой вклад в развитие общественных пространств нашей страны".

Принимая участие в голосовании, граждане не только поддерживают федеральный проект, благодаря которому с 2019 года преображено свыше 72 тыс. общественных и дворовых территорий от Камчатки до Калининграда, но и напрямую влияют на развитие своих населённых пунктов.

Вице-премьер добавил, что на голосование представлены объекты благоустройства, а также дизайн-проекты общественных территорий, предварительно отобранные в регионах на основе предложений местных жителей, сообщается на сайте правительства РФ.

"В 2024 году в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства приняли участие более 17 миллионов россиян. Это доказывает, что нашим гражданам не безразлично, где они живут. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" стал действительно всенародно любимым, благодаря ему жители сами решают, как должен выглядеть их двор, парк возле дома и населённый пункт в целом", – сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Принять участие в голосовании можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

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# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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