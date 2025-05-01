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Тюменцев приглашают на образовательную лабораторию "Семейный круг"

Общество, 12:39 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная лаборатория "Семейный круг" проходит в Молодежном театральном центре "Космос" до 26 ноября. Участники могут обменяться опытом и укрепить семейные связи через театральные практики, мастер-классы и игры. Набор будет проходить ежемесячно.

Как сообщает КП - Тюмень, в проекте могут участвовать педагоги, молодые специалисты в области образования и культуры, семьи с детьми до 12 лет. Программа включает серию обучающих мероприятий: лекции, мастер-классы и занятия с детьми. Педагоги смогут освоить современные театральные методики и применить их на практике, а семьи — укрепить эмоциональную связь через совместное творчество.

"Мы стремимся создать в Тюмени устойчивую семейно-образовательную экосистему, где взрослые и дети учатся понимать друг друга, совместно решать задачи и развиваться. Наша лаборатория объединяет два направления — театр и семейные отношения, превращая творчество в способ укрепления связей между взрослыми и детьми, совместного переживания эмоций и формирования более чуткой и осознанной коммуникации в семье", — поделилась руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Каждый месяц предусмотрены три формата работы: обучение от экспертов, практические занятия для семей. В конце каждого месяца будут подводить итоги и обсуждать результаты.

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