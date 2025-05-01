Узнать о нюансах государственно итоговой аттестации могут тюменцы на горячей линии
Горячую линию, посвященную проведению государственной итоговой аттестации, проведет Рособрнадзор 19 мая. Руководитель ведомства Анзор Музаев ответит на актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ключевыми темами горячей линии станут: проведение ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году; особенности сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников; содержание экзаменационных материалов; особенности сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов; пересдача одного из предметов ЕГЭ по выбору; процедура апелляции.
Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора во ВКонтакте. Вопросы можно прислать по электронной почте ege2025@obrnadzor.gov.ru или оставить под постом в группе во ВКонтакте.
Напомним, основной период ЕГЭ 2025 года стартует 23 мая, а ОГЭ для девятиклассников начнется 21 мая.