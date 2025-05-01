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Узнать о нюансах государственно итоговой аттестации могут тюменцы на горячей линии

Общество, 13:47 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию, посвященную проведению государственной итоговой аттестации, проведет Рособрнадзор 19 мая. Руководитель ведомства Анзор Музаев ответит на актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ключевыми темами горячей линии станут: проведение ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году; особенности сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников; содержание экзаменационных материалов; особенности сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов; пересдача одного из предметов ЕГЭ по выбору; процедура апелляции.

Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора во ВКонтакте. Вопросы можно прислать по электронной почте ege2025@obrnadzor.gov.ru или оставить под постом в группе во ВКонтакте.

Напомним, основной период ЕГЭ 2025 года стартует 23 мая, а ОГЭ для девятиклассников начнется 21 мая.

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# горячая линия , ЕГЭ , ОГЭ

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