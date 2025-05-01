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Трое тюменских аспирантов получат стипендию президента РФ

Общество, 18:51 20 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аспиранты Тюменского госуниверситета Александра Зорина, Никита Калашников и Шамиль Рахматуллин стали победителями второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ. Ее ежемесячной размер составляет 75 тыс. рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Выплата назначается на срок от 1 года до 4 лет. Кандидатов на получение такой поддержки выдвигали их научные руководители.

"Престижная президентская стипендия направлена на достижение национальных целей развития, в том числе в части динамичного совершенствования законодательства России, подготовки научных кадров с учетом сегодняшних общественно-политических реалий", - сказл ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Всего 500 аспирантов и адъюнктов признаны победителями конкурса. Всего на конкурс поступило более 4,6 тыс. заявок из 73 субъектов России.

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