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В Тюмени пройдут чемпионат и первенство города по прыжкам на батуте

Спорт, 08:56 21 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чемпионат и первенство города Тюмени по прыжкам на батуте пройдут в спортивном комплексе "Викинг" (ул. 50 лет Октября, 215/2) 24 и 25 мая.

Старт соревнований — в 10 часов в оба дня. Торжественное открытие запланировано на 24 мая в 12 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

За звание лидера поспорят около 90 человек из команд спортивной школы № 1, спортивного клуба "Скаймакс" и клуба "Чемпион". Спортсмены выступят в шести возрастных категориях: 2008 г.р. и старше, 2009—2010 гг.р., 2011—2012 гг.р., 2013—2014 гг.р., 2015—2016 гг.р., 2017—2018 гг.р.

Победителей и призёров наградят медалями и дипломами соответствующих степеней в каждом виде и в каждом разряде.


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