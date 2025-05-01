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Игорь Амелин: проект "Боевой кадровый резерв" изменит управленческий потенциал Тюменской области

Общество, 19:13 20 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Региональный проект "Боевой кадровый резерв" изменит управленческий потенциал Тюменской области. Его участники - люди с боевым опытом, умеющие принимать решения в экстремальных условиях.

"Это экстремальные условия, где принятие решения необходимо достаточно быстрое, поэтому эти люди войдут в экономику нашей области, и я думаю, еще лучше будем жить. А наша задача - Общественного совета быть ближе к участникам", - уверен заведующий отделением областной больницы в Тобольске, член общественного совета "Боевого кадрового резерва" Игорь Амелин.

Более 170 человек уже прошли этап онлайн-собеседований. Далее ветераны СВО примут участие в очных испытаниях, которые продлятся до конца июня. Тех, кто успешно с ними справится, ждёт насыщенная образовательная программа по специальности "Государственное и муниципальное управление".

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# Боевой кадровый резерв

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