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Почти на 25 процентов увеличилось количество туристов из Москвы в Тюменскую область

Общество, 16:58 21 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Практически на 25% увеличилось количество туристов из Москвы и Московской области, посещающих Тюменскую область.

Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова в ходе бизнес-миссии представителей туриндустрии столицы.

"В 2022 году туристический поток из Москвы и Московской области в тюменский регион составлял около 135 тысяч человек в год. Сегодня видим увеличение турпотока практически на четверть процентов. По данным на 2024 год, нашу территорию посетили 200 тысяч гостей из столицы. Растет продолжительность пребывания туристов из Москвы, интерес к нашим термальным источникам, оздоровительным ресурсам. Заметно увеличение интереса и к культурно-познавательному компоненту: гости обязательно в рамках визита планируют поездку в Тобольск. За счет всего этого растут средние траты, средний чек, еще лучше работает "сарафанное радио". Те, кто приехал в Тюменскую область, становятся амбассадорами, рассказывают друзьям, коллегам о регионе. Так, все большее количество людей приезжают к нам вновь", — поделилась она.

В Москву же из Тюменской области в 2024 году приехали 549 тыс. туристов. Во внимание взяты три региона "тюменской матрешки". Цифры привела руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО “Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы” Анна Нефедова.

Напомним, в Тюменской области с 20 по 22 мая проходит бизнес-миссия Москвы — мероприятие, направленное на презентацию туристического потенциала двух субъектов и налаживание партнерских отношений между представителями туристического бизнеса. Участники обсуждают перспективы развития межрегионального туризма. 21 мая в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова они представили сезонные предложения Москвы для путешественников.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В конце 2022 года власти Тюменской области, Москвы и компании "Сибур" подписали трехсторонее соглашение и договорились о развитии взаитмных потомков, межрегиональном сотрудничестве. За эти годы было наработано и реализовано много проектов. Субъекты вместе развивают гастрономический культурный код, проекты по детскому профориентационному туризму.

"Действительно, мы видим результаты, эффективность. Коллеги сегодня сделали подробную презентацию, представили аналитику и туристический портрет туриста, который едет из Тюмени в Москву, а также туриста, который из Москвы приезжает в Тюмень. Это не просто соглашение, а системный, практикоориентированный подход. Речь идет не только о формировании готовых туристических маршрутов, продуктов. Это в целом работа по взаимообогащению, изучению потенциального гостя, выстраиванию под него конкретных туристических возможностей, ресурсов, обучению", — поделилась Мария Трофимова.

Сейчас в фокусе внимания совместный проект — программа "Город открытий" по детскому профориентационному туризму. Она присутствует на территории Тюменской области — и в Тобольске, и в Тюмени. Не выпускают из зоны внимания кроссрегиональное продвижение, все, что связано с присутствием региона в столице. Повышенным спросом пользуется большой совместный федеральный проект — железнодорожный круиз "В Сибирь".

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-миссия — это не просто приезд делегации, а встреча близких партнеров, друзей, возможность подвести итоги, договориться о предстоящих туристических сезонах. В делегацию из столицы, которая прибыла в Тюменскую область 20 мая, вошли не только представители туроператорского рынка, гостиничного сектора, но и представители крупнейших ведущих объектов показа, которые известны на всю страну.

Так, начальник отдела стартегического развития и аналитики департамента стратегического развития и гостеприимства ВДНХ Кирилл Пингачев рассказал о развитии территории крупнейшего выставочного комплекса Москвы, который отметил 85-летий день рождения в 2024 году.

"В этом году мы начиинаем шестилетнюю стратегию развития с опорой на фундаментальную идею — место силы и традиции счастья. В рамках не отдельное внимание будет уделяться направления гостеприимства. Поэтому мы рады всем нашим гостям, приглашаем в гости жителей Тюмени и Тюменской области. Что же можете увидеть на ВДНХ летом? Помимо классической части в виде экспозиции больше, чем 30 объектов музейного города, можно посетить тематические обзорные экскурсии по территории. Летом ВДНХ предстает перед гостями во всей красе — вместе с зеленью, цветами. Посетителей ждет семейный тематический парк аттракционов "Орион". Это новая доминанта на нашей территории, где можно посетить как открытые уличные аттракционы и крытые павильоны. Увидеть ВДНХ с необычного ракурса можно, прокатившись на канатной дороге "Воздушный трамвай", которая соединяет две части парка аттракционов. Как говорили коллеги, Москва — город-курорт, а ВДНХ, наверно, счастливый день в этом городе. Поэтому на посещение стоит закладывать хотя бы один полный день и завершать его в наших гастрономических объектах", — заключил он.

Инна Пахомова

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# Мария Трофимова , Москва , туризм

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