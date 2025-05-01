Проект "Школа ЖКХ" расширяет сотрудничество с профильными ведомствами региона

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Партпроект "Школа ЖКХ", стартовавший в 2025 году, расширяет сотрудничество с профильными ведомствами Тюменской области. Долгосрочный план и ближайшие совместные мероприятия обсудили члены Общественного совета проекта на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России".

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

В состав Общественного совета вошли заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев, главный государственный жилищный инспектор области Лариса Боровицкая, заместитель главы Тюмени Александр Ильин, депутат городской Думы Александр Григорьев. "Все обладают серьезным опытом в данной сфере и готовы способствовать развитию нашего партпроекта на территории всего субъекта", - прокомментировал координатор федерального проекта в Тюменской области, заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Он напомнил, что секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев обозначил главную задачу "Школы ЖКХ" – содействие реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". На это направлены все мероприятия, предусмотренные планом на ближайший год. Часть из них уже показали высокую вовлеченность тюменцев в жилищно-коммунальную тему: только участниками акции "Диктант ЖКХ" стали более 2,5 тысяч земляков. Большинство из них показали хороший результат: от 18 до 22 баллов из возможных 25.

"Проект позитивный, это хорошая площадка для того, чтобы жители Тюменской области могли больше узнавать о системе ЖКХ в целом, своих правах и возможностях влиять на ее развитие. Сегодня это неотъемлемая часть правовой грамотности жильцов многоквартирных домов как в крупных городах, так и на сельских территориях", - отметил председатель общественного совета Павел Перевалов.

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Среди ближайших мероприятий международный День соседей, традиционный конкурс "Лучший дом. Лучший двор", где на протяжении трех лет жители Тюмени становились победителями на всероссийском уровне. Летом актив проекта презентует обновленный сборник "Азбука ЖКХ" и проведет ряд просветительских встреч во дворах.

Подробнее узнать о партпроекте "Школа ЖКХ" можно на официальном сайте и в группе Тюменского городского отделения партии во Вконтакте.