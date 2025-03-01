Жители Тюменской области пройдут "Школу ЖКХ"

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Новый партийный проект "Школа ЖКХ" запустила "Единая Россия". Он объединил лучшие практики наработки двух предшествующих программ - "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя". Первоочередные задачи и план на 2024 год утвердили на первом форуме обновленного проекта в Москве.

Как отметил в своем приветствии секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, главная цель "Школы ЖКХ" - содействие реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Над ним партия по поручению президента России Владимира Путина работала вместе с правительством РФ.

"Уже в 2021 году партия взяла серьезные обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Многие позиции народной программы сегодня синхронизируются с нацпроектом "Инфраструктура для жизни". И задача обновленного проекта "Школа ЖКХ" - содействовать реализации этого важнейшего направления. Нам необходимо системно добиваться исполнения всех заданных ключевых параметров этих стратегических документов, призванных улучшить жизнь каждого конкретного человека", – подчеркнул Владимир Якушев.

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Курировать работу нового партпроекта в Тюменской области будет заместитель председателя Тюменской городской думы, исполнительный секретарь местного отделения партии Дмитрий Осипов. Ключевым форматом работы он назвал прямое общение с жителями.

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

"В мае этого года мы вновь проведем масштабную Всероссийскую акцию "День соседей". С началом строительного сезона стартуют традиционные дворовые встречи по вопросам благоустройства, совместные обходы территорий, консультации для Советов МКД и старших по домам. Летом появится обновленный и дополненный сборник "Азбука ЖКХ" - он уже стал практическим пособием по защите прав ответственных собственников", - рассказал Дмитрий Осипов.

В Год 80-летия Победы партия запустит проект "Трудовые династии", посвященный целым поколениям семей, работающих в отрасли жилищно-коммунального хозяйства со времен Великой Отечественной войны и продолжающих поныне вносить вклад в эту важнейшую сферу. Кроме того, "Школа ЖКХ" будет включать позитивные практики программ-предшественников, в том числе конкурс лучших проектов благоустройства и управления многоквартирными домами.

Напомним, с 2022 по 2024 год при поддержке Минстроя РФ, Фонда развития территорий и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ прошло уже три конкурса "Лучший дом. Лучший двор"". Во всех состязаниях тюменцы достойно представили регион на всероссийском уровне. В 2022 году жители дома по ул. Пролетарской, 102 стали победителями в номинации "Лучшая практика ТСЖ/ЖСК" на всероссийском этапе. Зимой следующего года детский сад №158 Тюмени повторил успех и занял первое место в стране в номинации "Лучшая зимняя дворовая инфраструктура" в конкурсе "Лучший зимний двор России". В 2023 году заявка от жителей дома по ул. Василия Подшибякина, 12 в Тюмени вошла в пятерку лучших на федеральном уровне в номинации "Самый дружный дом".

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Евгения Шевцова