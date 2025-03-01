  • 1 марта 20251.03.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Жители Тюменской области пройдут "Школу ЖКХ"

Политика, 14:01 01 марта 2025

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Новый партийный проект "Школа ЖКХ" запустила "Единая Россия". Он объединил лучшие практики наработки двух предшествующих программ - "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя". Первоочередные задачи и план на 2024 год утвердили на первом форуме обновленного проекта в Москве.

Как отметил в своем приветствии секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, главная цель "Школы ЖКХ" - содействие реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Над ним партия по поручению президента России Владимира Путина работала вместе с правительством РФ.

"Уже в 2021 году партия взяла серьезные обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Многие позиции народной программы сегодня синхронизируются с нацпроектом "Инфраструктура для жизни". И задача обновленного проекта "Школа ЖКХ" - содействовать реализации этого важнейшего направления. Нам необходимо системно добиваться исполнения всех заданных ключевых параметров этих стратегических документов, призванных улучшить жизнь каждого конкретного человека", – подчеркнул Владимир Якушев.

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Курировать работу нового партпроекта в Тюменской области будет заместитель председателя Тюменской городской думы, исполнительный секретарь местного отделения партии Дмитрий Осипов. Ключевым форматом работы он назвал прямое общение с жителями.

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

"В мае этого года мы вновь проведем масштабную Всероссийскую акцию "День соседей". С началом строительного сезона стартуют традиционные дворовые встречи по вопросам благоустройства, совместные обходы территорий, консультации для Советов МКД и старших по домам. Летом появится обновленный и дополненный сборник "Азбука ЖКХ" - он уже стал практическим пособием по защите прав ответственных собственников", - рассказал Дмитрий Осипов.

В Год 80-летия Победы партия запустит проект "Трудовые династии", посвященный целым поколениям семей, работающих в отрасли жилищно-коммунального хозяйства со времен Великой Отечественной войны и продолжающих поныне вносить вклад в эту важнейшую сферу. Кроме того, "Школа ЖКХ" будет включать позитивные практики программ-предшественников, в том числе конкурс лучших проектов благоустройства и управления многоквартирными домами.

Напомним, с 2022 по 2024 год при поддержке Минстроя РФ, Фонда развития территорий и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ прошло уже три конкурса "Лучший дом. Лучший двор"". Во всех состязаниях тюменцы достойно представили регион на всероссийском уровне. В 2022 году жители дома по ул. Пролетарской, 102 стали победителями в номинации "Лучшая практика ТСЖ/ЖСК" на всероссийском этапе. Зимой следующего года детский сад №158 Тюмени повторил успех и занял первое место в стране в номинации "Лучшая зимняя дворовая инфраструктура" в конкурсе "Лучший зимний двор России". В 2023 году заявка от жителей дома по ул. Василия Подшибякина, 12 в Тюмени вошла в пятерку лучших на федеральном уровне в номинации "Самый дружный дом".

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , ЖКХ , национальный проект Инфраструктура для жизни

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 01.03.2025Жители Тюменской области пройдут "Школу ЖКХ"
12:02 01.03.2025Альберт Суфианов прокомментировал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров
14:43 28.02.2025Глава УФНС Тюменской области Татьяна Чалилова сообщила о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
13:05 28.02.2025Ярковский район станет муниципальным округом

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора