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К тюменскому проекту "Физкультура на производстве" присоединится еще один участник

Спорт, 08:56 28 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К проекту "Физкультура на производстве" присоединится управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 30 мая. Локацией зажигательной зарядки станет тюменский сквер Прощания, начало разминки запланировано на 11 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Коллектив с пользой для здоровья начнет свой день вместе с инструктором по спорту Центра развития творчества детей и юношества "Грант". По традиции далее к физкультурным комплексам в формате видеозаписей сотрудники будут подключаться самостоятельно на внутренних информационных ресурсах или на персональных компьютерах.

Проект "Физкультура на производстве" реализуется в Тюмени с 2021 года. Инициатива представляет собой регулярное проведение производственной гимнастики на предприятиях и в организациях города во время рабочего процесса. Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу стало четвертой по счету организацией, присоединившейся к проекту.

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