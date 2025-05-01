Тюменцев научат делать "сухой душ" для бойцов СВО во дворе на улице Харьковской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военно-патриотическое мероприятие "С чего начинается Родина…"! пройдет во дворе на ул. Харьковской, 71 в Тюмени 30 мая в 16 часов.

В программе - обучение первой медицинской помощи, мастер-класс по самообороне и рукопашному бою, сборка-разборка снаряжения магазина автомата Калашникова. Также желающие смогут изготовить "сухой душ" для отправки в зону СВО.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "ИгроДвор - территория добрососедства". Возрастное ограничение: 0+.